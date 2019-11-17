Andorra-Türkiye maçı son dakika... Canlı Anlatım

Türkiye, Andorra ile karşı karşıya geliyor. Andorra-Türkiye karşılaşması başladı. Andorra-Türkiye maçı canlı anlatımı BölgeGündem'den anlık olarak takip edebilirsiniz.

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇI SON DAKİKA...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son maçına çıkıyor. Geri de kalan 9 karşılaşmadan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran milliler Avrupa Şampiyonasına katılma vizesini geçtiğimiz İzlanda maçında almayı başardı. Andorra deplasmanına çıkan milliler galip gelip, Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyerek grup liderliğini kovalayacak.

TSİ 22:45'de başlayacak olan Andorra Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz. Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

ANDORRA - TÜRKİYE | CANLI ANLATIM

Kadrolar belli oldu.

Cristian Martinez 2 golle Andorra takımının en golcü futbolcusu. Cenk Tosun ise Türkiye adına 5 gol kaydetti.

Andorra, Türkiye ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Türkiye son 5 maçta yenilmedi.

ANDORRA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Ahmed Kutucu, Enes

ANDORRA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı'nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

500 TÜRK TARAFTAR

Karşılaşma için başta Fransa olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından 500 kadar kişinin Andorra la Vella'ya gelmesi bekleniyor. Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te başlayacak Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

578. maçına çıkacak A Milli Takım, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım H Grubu'nda 20 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Andorra ise 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.