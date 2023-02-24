Andras Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Farkas 3 Aralık 1992 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Farkas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Andras Farkas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andras Farkas'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andras Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2009 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2010 yılında Kecskemét II

1 Ocak 2012 yılında Kecskeméti TE

1 Ocak 2013 yılında Bajai LSE

30 Haziran 2013 yılında Kecskeméti TE

24 Temmuz 2015 yılında Cegléd

2 Temmuz 2019 yılında Kazincbarcika

6 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

Andras Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Farkas şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.