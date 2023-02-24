Andras Gyuracz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andras Gyuracz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andras Gyuracz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andras Gyuracz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andras Gyuracz 23 Şubat 1995 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andras Gyuracz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andras Gyuracz'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andras Gyuracz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andras Gyuracz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andras Gyuracz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andras Gyuracz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Haladás U17

1 Ocak 2012 yılında Haladás U19

12 Ağustos 2013 yılında Ferencváros II

12 Ağustos 2014 yılında Soroksár

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros II

15 Temmuz 2016 yılında Budaörs

19 Temmuz 2022 yılında Dorog

Andras Gyuracz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andras Gyuracz şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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