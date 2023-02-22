Andraz Sporar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Sporar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andraz Sporar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andraz Sporar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andraz Sporar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Sporar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andraz Sporar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andraz Sporar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andraz Sporar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andraz Sporar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andraz Sporar 27 Şubat 1994 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Andraž Šporar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andraz Sporar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Andraz Sporar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andraz Sporar'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andraz Sporar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andraz.sporar/

Andraz Sporar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andraz Sporar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andraz Sporar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andraz Sporar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2012 yılında NK Olimpija

1 Ocak 2016 yılında FC Basel

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld

2 Ocak 2018 yılında FC Basel

3 Ocak 2018 yılında Slo. Bratislava

23 Ocak 2020 yılında Sporting CP

1 Şubat 2021 yılında SC Braga

30 Haziran 2021 yılında Sporting CP

31 Ağustos 2021 yılında Middlesbrough

30 Haziran 2022 yılında Sporting CP

27 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Andraz Sporar kimdir

Andraz Sporar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andraz Sporar şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Olimpija Ljubljana
MNK Ljubljana (2005–2009)
NK Interblock (2009–2011)

Andraz Sporar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 9 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 7 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 7 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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Andraz Sporar nereli

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