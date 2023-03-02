Andre Burley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Burley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Burley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Burley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Burley 10 Eylül 1999 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. St.Kitts ve Nevis,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andre Maurice Keith Burley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Burley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Burley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Burley'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Burley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Burley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Burley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Burley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Reading U21

14 Şubat 2020 yılında Waterford FC

30 Haziran 2020 yılında Reading U21

29 Eylül 2020 yılında Wycombe B

14 Aralık 2020 yılında Hungerford

14 Ocak 2021 yılında Wycombe B

5 Kasım 2021 yılında Maidenhead Utd.

16 Ocak 2022 yılında Wycombe B

1 Temmuz 2022 yılında Oxford City

Andre Burley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Burley şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andre Burley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint Kitts ve Nevis takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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