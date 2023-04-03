Andre Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ferreira 8 Nisan 2003 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Monteiro Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Ferreira'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andre Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Braga U15

1 Temmuz 2018 yılında Palmeiras U17

1 Temmuz 2019 yılında Braga U17

1 Temmuz 2020 yılında Braga U23

1 Ocak 2021 yılında Braga B

1 Temmuz 2021 yılında Braga U23

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Andre Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ferreira şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ADC Aveleda (2013-2016), Palmeiras FC (2016-2017), SC Braga

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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