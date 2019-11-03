André Gomes kimdir? Kaç yaşında?
İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Peki André Gomes kimdir? Kaç yaşında? işte detaylar
Everton'dan Andre Gomes'in, Tottenham karşısında ayağı kırıldı. Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Peki André Gomes kimdir? Kaç yaşında? detaylar haberimizde..
ANDRE GOMES KİMDİR?
André Gomes (d. 30 Temmuz 1993; Grijó, Portekiz), FC Barcelona'da forma giyen ve Orta saha mevkisinde görev yapan millî futbolcudur. Boy: 1,88 m Kilo: 84 kg
Ayak bileğinin kırılan Andre Gomes acı içinde yerde kaldı. Yaptığı faulde rakibinin ayağının kırılmasına sebep olan Heung-Min Son ise gözyaşlarına boğuldu. Heung-Min Son kırmızı kartla oyun dışında kalırken büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
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