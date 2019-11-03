Everton'dan Andre Gomes'in, Tottenham karşısında ayağı kırıldı. Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Peki André Gomes kimdir? Kaç yaşında? detaylar haberimizde..

ANDRE GOMES KİMDİR?

André Gomes (d. 30 Temmuz 1993; Grijó, Portekiz), FC Barcelona'da forma giyen ve Orta saha mevkisinde görev yapan millî futbolcudur. Boy: 1,88 m Kilo: 84 kg

Ayak bileğinin kırılan Andre Gomes acı içinde yerde kaldı. Yaptığı faulde rakibinin ayağının kırılmasına sebep olan Heung-Min Son ise gözyaşlarına boğuldu. Heung-Min Son kırmızı kartla oyun dışında kalırken büyük üzüntü yaşadığı görüldü.