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André Gomes kimdir? Kaç yaşında?

İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Peki André Gomes kimdir? Kaç yaşında? işte detaylar

André Gomes kimdir? Kaç yaşında?

Everton'dan Andre Gomes'in, Tottenham karşısında ayağı kırıldı. Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Peki André Gomes kimdir? Kaç yaşında? detaylar haberimizde..

ANDRE GOMES KİMDİR?

André Gomes (d. 30 Temmuz 1993; Grijó, Portekiz), FC Barcelona'da forma giyen ve Orta saha mevkisinde görev yapan millî futbolcudur. Boy: 1,88 m Kilo: 84 kg

André Gomes kimdir? Kaç yaşında?

Ayak bileğinin kırılan Andre Gomes acı içinde yerde kaldı. Yaptığı faulde rakibinin ayağının kırılmasına sebep olan Heung-Min Son ise gözyaşlarına boğuldu. Heung-Min Son kırmızı kartla oyun dışında kalırken büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

André Gomes kimdir? Kaç yaşında?

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