Andre Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Gray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Gray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Gray 26 Haziran 1991 tarihinde Wolverhampton şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andre Anthony Gray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Gray Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Andre Gray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Gray'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andre Gray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndreGray7

http://www.instagram.com/andregray_/

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Andre Gray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Gray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Gray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Gray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2010 yılında Hinckley United

22 Mart 2012 yılında Luton

21 Mayıs 2012 yılında Hinckley United

1 Temmuz 2012 yılında Luton

1 Temmuz 2014 yılında Brentford

21 Ağustos 2015 yılında Burnley

9 Ağustos 2017 yılında Watford

31 Ağustos 2021 yılında QPR

31 Mayıs 2022 yılında Watford

3 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Andre Gray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Gray şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Andre Gray Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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