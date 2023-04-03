Andre Klaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Klaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Klaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Klaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Klaus 30 Mart 2004 tarihinde São Sebastião şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Santos Klaus şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Klaus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Klaus'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Andre Klaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Klaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Temmuz 2022 yılında Santos FC U20
Andre Klaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Klaus şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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