Andre Lacximicant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Lacximicant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Lacximicant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Lacximicant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Lacximicant 19 Mayıs 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Filipe Ferreira Lacximicant şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Lacximicant Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Andre Lacximicant, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Lacximicant'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Andre Lacximicant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Lacximicant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Sacavenense F.
1 Temmuz 2014 yılında Sacavenense S15
1 Ocak 2016 yılında Tondela Sub-15
1 Temmuz 2016 yılında Tondela Sub-17
1 Temmuz 2018 yılında Viseu U19
1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23
1 Temmuz 2021 yılında Braga U23
1 Temmuz 2022 yılında Braga B
Andre Lacximicant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Lacximicant şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
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