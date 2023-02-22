Andre Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ricardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ricardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ricardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ricardo 23 Ağustos 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Miguel Lapa Ricardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ricardo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Andre Ricardo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Ricardo'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andre Ricardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Ricardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Ricardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ricardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Braga U19

1 Ocak 2019 yılında Famalicão U19

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão U23

1 Temmuz 2021 yılında Famalicão

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Andre Ricardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ricardo şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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