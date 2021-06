UEFA EURO 2020 açılış töreninde sahne alan Andrea Bocelli, merak konusu oldu. Peki Andrea Bocelli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Andrea Bocelli kör mü? | Andrea Bocelli şarkıları işte ayrıntılar...

ANDREA BOCELLİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

22 Eylül 1958'de Lajatico, Pisa'da doğan Andrea Bocelli, tenor, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısıdır.

Andrea Bocelli, 1982 yılından bu yana hem pop hem de klasik müzikten 15 solo stüdyo albümü, üç büyük hit albümü ve dokuz opera kaydetti.

Andrea Bocelli'nin dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satışı vardır.

Bocelli, crossover sanatçısı olarak ismini duyurmuştur. "Con te Partiro" adlı parça ile Avrupa ülkelerinin birçoğunda müzik listelerinin başına yerleşmiştir.

Anderea Bocelli'nin henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda iki gözü de kör olmuştur. Andrea Bocelli, eşi Enrica'dan boşanmış, iki erkek çocuk babasıdır.

Andrea Bocelli, hukuk fakültesi mezunudur. Ayrıca dünyanın en iyi üçüncü tenoru olarak kabul edilir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Andrea Bocelli, ilk online konserini "Umut İçin Müzik" adıyla 12 Nisan 2020'de YouTube ve kişisel web sitesinde canlı yayımlanmak üzere Milano katedralinde vermiştir.

ANDREA BOCELLİ KÖR MÜ?

Andrea Bocelli'nin gözleri, Glokom hastalığı nedeniyle zaten az gören görmekteyken, 12 yaşında futbol oynarken kafasını çarpıp beyin kanaması geçirmesi sonucu tamamen görmez olmuştur.

ANDREA BOCELLLİ ŞARKILARI

Andrea Bocelli diskografi:

II Mare Calmo Della Sera (1994)

Bocelli (1995)

Viaggo Italiano (1995)

Romanza (1997)

Hymn for the World (1997)

Hymn for the World 2 (1998)

Aria - The Opera Album (1998)

Sogno (1999)

Sacred Arias (1999)

Verdi (2000)

Requiem (2000)

La bohème (2000)

Cieli di Toscana (2001)

Sentimento (2002)

Tosca (2003)

Il trovatore (2004)

Andrea (2004)

Werther (2005)

Amore (2006)

Credo (2006)

Cavalleria rusticana (2007)

Pagliacci (2007)

The Best of Andrea Bocelli: Vivere (2007)

Carmen (2008)

Incanto (2008)

My Christmas (2009)