Andrea Dragonetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Dragonetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Dragonetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Dragonetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Dragonetti 21 Temmuz 1995 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Dragonetti Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrea Dragonetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Dragonetti'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrea Dragonetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Dragonetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrea Dragonetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Dragonetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Parma

2 Ağu 2014 yılında Salernitana U19

30 Haziran 2015 yılında Parma

25 Ağu 2015 yılında Salernitana U19

10 Ocak 2016 yılında Fermana

11 Ağu 2016 yılında CD Leganés B

21 Temmuz 2017 yılında Vis Pesaro

30 Temmuz 2018 yılında Cynthia

1 Temmuz 2019 yılında Unipomezia

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

6 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

Andrea Dragonetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Dragonetti şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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