Andreas Athanasakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Athanasakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Athanasakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Athanasakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Athanasakopoulos 27 Kasım 2001 tarihinde Patra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Αθανασακόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Athanasakopoulos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Andreas Athanasakopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Athanasakopoulos'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Athanasakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Athanasakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Athanasakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Athanasakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAO U17

1 Temmuz 2018 yılında PAO U19

1 Nisan 2019 yılında Panathinaikos

30 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Andreas Athanasakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Athanasakopoulos şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Athanasakopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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