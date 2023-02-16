Andreas İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas İvan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas İvan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas İvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas İvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas İvan 10 Ocak 1995 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Ionuț Ivan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas İvan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Andreas İvan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schalke 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Schalke 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas İvan'nin FC Schalke 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas İvan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/andreasivan9/

Andreas İvanboyu ve yaşı kaç

Andreas İvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas İvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas İvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas İvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında St. Kickers U19

9 Ocak 2014 yılında Stuttg. Kickers

27 Ocak 2016 yılında RW Essen

4 Ocak 2017 yılında Wuppertaler SV

8 Temmuz 2017 yılında Waldh. Mannheim

20 Temmuz 2018 yılında New York RB

14 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında VfR Aalen

26 Ağu 2020 yılında Sonnenhof-Gr.

31 Ağu 2021 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2022 yılında Schalke 04 II

Andreas İvan kimdir

Andreas İvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas İvan şuan FC Schalke 04 II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karlsruher SC, Stuttgarter Kickers

Andreas İvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Andreas İvan nereli

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