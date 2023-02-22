Andreas Katsantonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Katsantonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Katsantonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Katsantonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Katsantonis 16 Şubat 2000 tarihinde Nicosia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Κατσαντώνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Katsantonis Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mylogram Ltd yapmaktadır. Andreas Katsantonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Katsantonis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Katsantonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Katsantonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Katsantonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Katsantonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında APOEL Alt.

31 Ağustos 2014 yılında O. Nikosia U21

1 Eylül 2016 yılında Omonia U21

1 Temmuz 2017 yılında Omonia Lefkoşa

1 Temmuz 2018 yılında APOEL Nikosia

8 Ağustos 2019 yılında Agia Napa

30 Haziran 2020 yılında APOEL Nikosia

5 Şubat 2022 yılında Dalkurd

20 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2022 yılında Panserraikos

Andreas Katsantonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Katsantonis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Katsantonis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Anorthosis Famagusta (-2013), APOEL Nicosia (2013-2014), Olympiakos Nicosia (2014-2016)

Kıbrıs U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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