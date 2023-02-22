Andreas Katsoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Katsoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Katsoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andreas Katsoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andreas Katsoulis 25 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Κατσούλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andreas Katsoulis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Katsoulis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Andreas Katsoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andreas Katsoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2021 yılında PAO Rouf
Andreas Katsoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andreas Katsoulis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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