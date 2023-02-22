Andreas Katsoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Katsoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andreas Katsoulis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Katsoulis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.