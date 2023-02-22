Andreas Kolovouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Kolovouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Kolovouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Kolovouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Kolovouris 6 Nisan 1992 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Κολοβούρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Kolovouris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Andreas Kolovouris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Kolovouris'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Kolovouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Kolovouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Kolovouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Kolovouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PS Kalamata

1 Temmuz 2014 yılında Panetolikos

2 Ağustos 2017 yılında AOK Kerkyra

17 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

5 Eylül 2019 yılında AO Episkopi

30 Ocak 2020 yılında Aspropyrgos

7 Temmuz 2020 yılında Panachaiki

16 Ağustos 2021 yılında AE Kifisias

11 Ocak 2022 yılında Panachaiki

Andreas Kolovouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Kolovouris şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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