Andreas Kuen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Kuen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Kuen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Kuen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Kuen 24 Mart 1995 tarihinde Zams şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Kuen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Andreas Kuen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Kuen'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Kuen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Kuen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Kuen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Kuen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Tirol U16

1 Ocak 2011 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2012 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien

23 Ağustos 2016 yılında FAC

30 Ocak 2017 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2018 yılında SV Mattersburg

8 Ağustos 2020 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2022 yılında Atromitos Athen

Andreas Kuen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Kuen şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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