Andreas Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Mkrtchyan 1 Mart 1988 tarihinde Alexandroupoli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Μκρτσιάν şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Mkrtchyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport+Concept yapmaktadır. Andreas Mkrtchyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Mkrtchyan'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında PAE Thraki

1 Temmuz 2008 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2009 yılında FS Kozani

1 Temmuz 2011 yılında Niki Volou

30 Ocak 2013 yılında Doxa Dramas

20 Ağustos 2013 yılında PAS Lamia

29 Ocak 2015 yılında AO Kavala

28 Ağustos 2015 yılında Nestos

6 Temmuz 2016 yılında Panthiraikos

18 Ocak 2017 yılında Doxa Dramas

21 Ağustos 2017 yılında AS Rodos

6 Ağustos 2018 yılında Nestos

1 Temmuz 2019 yılında Diagoras

1 Ocak 2020 yılında AE Kifisias

1 Ağustos 2022 yılında Doxa Dramas

14 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

Andreas Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Mkrtchyan şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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