Andreas Ndoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Ndoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Ndoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Ndoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Ndoj 2 Şubat 2003 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας-Ριχάρδος Ντόη şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Ndoj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Andreas Ndoj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Ndoj'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Ndoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Ndoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Ndoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Ndoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olympiakos U17

1 Şubat 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

Andreas Ndoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Ndoj şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Ndoj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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