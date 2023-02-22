Andreas Stamatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Stamatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Stamatis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Stamatis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Stamatis 12 Mayıs 1993 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Σταματής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Stamatis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini George Kolovos yapmaktadır. Andreas Stamatis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Stamatis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Stamatis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Stamatis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Stamatis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Stamatis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panionios U20

1 Temmuz 2011 yılında Panionios

15 Temmuz 2012 yılında AEK Atina

31 Ağustos 2013 yılında Paniliakos

23 Ocak 2014 yılında Ira. Psachnon

31 Ağustos 2014 yılında Pierikos

25 Temmuz 2015 yılında AO Chania

1 Şubat 2016 yılında APS Zakynthos

11 Ağustos 2016 yılında AO Chania

31 Temmuz 2017 yılında Panegialios

14 Eylül 2018 yılında Aris Selanik

1 Ağustos 2019 yılında AO Trikala

16 Ağustos 2021 yılında AE Karaiskakis

29 Ocak 2022 yılında Ap. Larisas

20 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

Andreas Stamatis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Stamatis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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