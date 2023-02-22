Andreas Tatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Tatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Tatos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Tatos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Tatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Tatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Tatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Tatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Tatos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Tatos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Tatos 11 Mayıs 1989 tarihinde Himarë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Τάτος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Tatos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Africa Stars yapmaktadır. Andreas Tatos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Tatos'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Tatos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Tatos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Tatos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Tatos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Panachaiki

1 Ocak 2007 yılında AO Chaidariou

1 Temmuz 2008 yılında Atromitos Athen

19 Ağustos 2011 yılında Olimpiakos

20 Ağustos 2011 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2012 yılında Olimpiakos

23 Ocak 2013 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2014 yılında Atromitos Athen

1 Şubat 2015 yılında PAE Veria

10 Eylül 2015 yılında Aris Selanik

27 Temmuz 2017 yılında Elazığspor

18 Ocak 2019 yılında Altay SK

29 Eylül 2020 yılında AO Xanthi

27 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

Andreas Tatos kimdir

Andreas Tatos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Tatos şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Andreas Tatos nereli

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