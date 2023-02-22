Andreas Vasilogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vasilogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vasilogiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vasilogiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vasilogiannis 21 Şubat 1991 tarihinde Kato Achea şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Βασιλόγιαννης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vasilogiannis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Andreas Vasilogiannis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Vasilogiannis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vasilogiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vasilogiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Vasilogiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vasilogiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2010 yılında Ethn. Pire

1 Haziran 2011 yılında Olimpiakos

15 Ağustos 2011 yılında Apol. Limassol

31 Aralık 2011 yılında Olimpiakos

2 Ocak 2012 yılında AO Glyfadas

30 Haziran 2012 yılında Olimpiakos

7 Temmuz 2012 yılında AO Kerkyra

30 Haziran 2013 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2013 yılında AO Chania

8 Temmuz 2014 yılında PAS Lamia

8 Temmuz 2015 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2016 yılında PAS Lamia

4 Temmuz 2017 yılında Ümraniyespor

9 Ağustos 2019 yılında PAS Lamia

2 Şubat 2021 yılında PAE Chania

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Andreas Vasilogiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vasilogiannis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Vasilogiannis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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