Andrej Rupar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Rupar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrej Rupar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Rupar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.