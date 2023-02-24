Andrej Vranes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Vranes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Vranes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Vranes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Vranes 19 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Вранеш şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Vranes Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Vranes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Vranes'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrej Vranes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Vranes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Temmuz 2020 yılında OFK Grbalj
11 Şubat 2022 yılında Obilic
30 Haziran 2022 yılında OFK Grbalj
6 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
Andrej Vranes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Vranes şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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