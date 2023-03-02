Andres Prieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Prieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Prieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Prieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Prieto 17 Ekim 1993 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Prieto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Prieto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Prieto'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Prieto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andresprieto13/

Andres Prieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Prieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Prieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Prieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

9 Ağustos 2014 yılında RCD Espanyol B

4 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

29 Ocak 2019 yılında CD Leganés

19 Temmuz 2019 yılında Espanyol

28 Ağustos 2020 yılında Birmingham

10 Ağustos 2021 yılında Dinamo Tbilisi

26 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Andres Prieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Prieto şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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