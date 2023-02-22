Andrew Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Clarke 12 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Clarke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Andrew Clarke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Clarke'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Linfield

Andrew Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Clarke şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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