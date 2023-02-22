Andrew Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Doyle 28 Ekim 1990 tarihinde Newtonabbey şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Doyle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 30 Haziran 2016 tarihinde katılmıştır. Andrew Doyle'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Carrick Rangers

30 Haziran 2016 yılında Glenavon

Andrew Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Doyle şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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