Andrew Eleftheriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Eleftheriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Eleftheriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrew Eleftheriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrew Eleftheriou 8 Kasım 1997 tarihinde Islington şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere,Kıbrıs uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrew Eleftheriou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emimel Sports International yapmaktadır. Andrew Eleftheriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Eleftheriou'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrew Eleftheriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrew Eleftheriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Watford U18
1 Temmuz 2016 yılında Watford U23
26 Mart 2018 yılında Sandefjord
30 Haziran 2018 yılında Watford U23
5 Ocak 2019 yılında Braintree
31 Mayıs 2019 yılında Watford U23
2 Temmuz 2019 yılında FC Dag & Red
1 Temmuz 2021 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
28 Ekim 2022 yılında Hemel
Andrew Eleftheriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrew Eleftheriou şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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