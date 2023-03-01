Andrew Harris Sealy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Harris Sealy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Harris Sealy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrew Harris Sealy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrew Harris Sealy 7 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Jay Harris-Sealy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrew Harris Sealy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloc Talent yapmaktadır. Andrew Harris Sealy, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrew Harris Sealy'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrew Harris Sealy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrew Harris Sealy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Mart 2017 yılında Wolves U21
29 Ocak 2018 yılında Farnborough
31 Mayıs 2018 yılında Wolves U21
1 Ekim 2018 yılında Farnborough
16 Ocak 2021 yılında Dulwich Hamlet
1 Ocak 2022 yılında Gosport Borough
31 Mart 2022 yılında Dulwich Hamlet
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
4 Şubat 2023 yılında Hungerford
Andrew Harris Sealy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrew Harris Sealy şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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