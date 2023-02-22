Andrew Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Mitchell 25 Ocak 1994 tarihinde Waringstown şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Mitchell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrew Mitchell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Mitchell'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrew Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Mitchell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrew Mitchell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Mitchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Glenavon

1 Eylül 2013 yılında Ards FC

30 Haziran 2014 yılında Glenavon

1 Temmuz 2014 yılında Dungannon

14 Ağustos 2017 yılında Glenavon

16 Ocak 2020 yılında Glentoran

27 Ocak 2022 yılında Coleraine

31 Mayıs 2022 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Andrew Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Mitchell şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Glenavon FC (-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.