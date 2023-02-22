Andrew Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Mitchell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Mitchell 6 Nisan 1992 tarihinde Glengormley şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Mitchell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Mitchell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrew Mitchell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Mitchell'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Mitchell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Mitchell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Mitchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Man City U18

1 Temmuz 2010 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2011 yılında Glasgow Rangers

13 Eylül 2013 yılında Annan Athletic FC

1 Ocak 2014 yılında Glasgow Rangers

17 Ocak 2014 yılında Annan Athletic FC

23 Temmuz 2014 yılında Southport

2 Şubat 2015 yılında Annan Athletic FC

5 Mayıs 2015 yılında Southport

1 Temmuz 2015 yılında Crusaders

1 Temmuz 2017 yılında Linfield

24 Ocak 2020 yılında Larne FC

7 Temmuz 2022 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2023 yılında Larne FC

Andrew Mitchell kimdir

Andrew Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Mitchell şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Greenisland Boys Club (2000-2006), Manchester City FC (2006-2010), Rangers FC (2010-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrew Mitchell nereli

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