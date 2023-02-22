Andrew Quinn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Quinn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Quinn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Quinn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Quinn 24 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Quinn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrew Quinn'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Quinn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Quinn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrew Quinn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Quinn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Bray Wanderers

30 Kasım 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Andrew Quinn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Quinn şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.