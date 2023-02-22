Andrews Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrews Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrews Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrews Tetteh 25 Mayıs 2001 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Τετέι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrews Tetteh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Andrews Tetteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andrews Tetteh'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrews Tetteh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://el-gr.facebook.com/antreas.tt/

Andrews Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrews Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrews Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrews Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AE Kifisias

Andrews Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrews Tetteh şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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