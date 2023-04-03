Andrey İshutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey İshutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey İshutin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey İshutin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey İshutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey İshutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey İshutin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey İshutin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey İshutin 20 Ocak 2004 tarihinde Novorossijsk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ишутин Андрей Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey İshutin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Andrey İshutin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey İshutin'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey İshutinboyu ve yaşı kaç

Andrey İshutin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey İshutin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey İshutin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey İshutin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2016 yılında Ak.Spartak U16

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Andrey İshutin kimdir

Andrey İshutin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey İshutin şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Andrey İshutin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrey İshutin nereli

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