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  3. Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

IHAAW211319-ASA/10-01-2019 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

IHAAW211319-ASA/10-01-2019 - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. 10.01.2019 21:13:19 TSI NNNN


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