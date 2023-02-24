Andrey Tsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Tsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrey Tsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrey Tsoy 7 Şubat 2005 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Андрей Андреев Цой şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrey Tsoy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Tsoy, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrey Tsoy'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrey Tsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrey Tsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Parma U17
1 Temmuz 2022 yılında Parma U18
1 Ağustos 2022 yılında Perugia U19
9 Şubat 2023 yılında Botev II
Andrey Tsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrey Tsoy şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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