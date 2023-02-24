Andrey Tsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Tsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrey Tsoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Tsoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.