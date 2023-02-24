Andrija Drljo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Drljo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Drljo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Drljo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Drljo 6 Eylül 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Drljo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Andrija Drljo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrija Drljo'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 18 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrija Drljo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Drljo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Drljo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Drljo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında S. Brijeg U17

13 Mart 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

2 Ekim 2020 yılında MTK U19

1 Ocak 2021 yılında MTK Budapest II

17 Ocak 2022 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest II

12 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

19 Ocak 2023 yılında Zeljeznicar

Andrija Drljo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Drljo şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrija Drljo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- HNK Branitelj Mostar

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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