Andrija Fratrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Fratrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Fratrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Fratrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Fratrovic 20 Ocak 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Фратровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Fratrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrija Fratrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrija Fratrovic'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrija Fratrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Fratrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrija Fratrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Fratrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

19 Temmuz 2019 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

3 Eylül 2020 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2020 yılında Čukarički

28 Ocak 2021 yılında Trayal

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

31 Aralık 2022 yılında Čukarički

25 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Andrija Fratrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Fratrovic şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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