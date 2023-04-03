Andrija Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrija Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrija Nikolic 31 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrija Nikolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrija Nikolic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrija Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrija Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rad U15
1 Temmuz 2020 yılında Rad U16
1 Temmuz 2021 yılında Rad U17
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Andrija Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrija Nikolic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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