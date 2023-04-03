Andrija Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrija Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.