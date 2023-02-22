Andrija Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Zivkovic 11 Temmuz 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Zivkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZILE FOOTBALL MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Andrija Zivkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andrija Zivkovic'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Zivkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zivkovic17/

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Andrija Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrija Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2013 yılında Partizan

5 Temmuz 2016 yılında Benfica

8 Eylül 2020 yılında PAOK

Andrija Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Zivkovic şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrija Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nacional Niš (-2009), FK Partizan Belgrad (2009-2013)

Sırbistan takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Sırbistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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