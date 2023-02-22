Andrija Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrija Zivkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andrija Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrija Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrija Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrija Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrija Zivkovic 11 Temmuz 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрија Живковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrija Zivkovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZILE FOOTBALL MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Andrija Zivkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andrija Zivkovic'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrija Zivkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zivkovic17/

Andrija Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrija Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrija Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrija Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2013 yılında Partizan

5 Temmuz 2016 yılında Benfica

8 Eylül 2020 yılında PAOK

Andrija Zivkovic kimdir

Andrija Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrija Zivkovic şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nacional Niš (-2009), FK Partizan Belgrad (2009-2013)

Andrija Zivkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Sırbistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrija Zivkovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir