Android telefon kullanıcıları tehlike içerisinde

Çin de bir Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre android cihazların güvenliği, sadece 15 dolarlık bir ödeme karşılığında delinebilme ihtimaline sahip.

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Android telefon kullanıcıları tehlike içerisinde

Kullandığımız akıllı, android telefonların ne kadar güvenli olduğu her zaman akıllarda olan bir sorudur. Android telefon üreticilerinden bazıları, telefonlarını daha güvenli hale getirebilmek için özel yazılımlar yazdıklarını belirtiyor. Bazı üreticiler ise Apple gibi tamamen kendi işletim sistemlerini kullanarak dış etkenleri azalttıklarını, böylelikle daha güvenli bir telefon ortaya çıkarttıklarını iddia ediyor. Güncel haberlere bakıldığında android telefonların güvenliğinin ne kadar iyi olduğunu sorguluyoruz. Yeni yapılan bir araştırmaya göre elinizdeki telefonlara sızmak için sadece 15 dolar ödenmesi yeterli.

Çin'de ki bir üniversitenin ortaya attığı bir araştırmaya göre hepsi olmasa da bazı android telefonların sahte parmak iziyle açılması mümkün. Bu durum parmak izi kilidi özelliği olan bütün cihazlarda bulunan 2 adet güvenlik açığından kaynaklanıyor. Günümüzde birçok android telefon markasında parmak izi özelliği bulunduğu için hangi modellerde bu açıklar tehlike oluşturmakta söylemek mümkün değil.

Android telefon kullanıcıları tehlike içerisinde

BrutePrint

Çinlilerin ortaya attığı rapora göre, bu saldırının adı "BrutePrint" olarak belirtildi. Bu saldırıyı gerçekleştirebilmek için bir anahtara ihtiyaç var. Bu anahtar bir mikrodenetleyici, panodan panoya kopyalama yapabilen bir devre kartı veya bir SD kart olabilir. Bahsedilen tüm ürünleri yeteri kadar bilgiye sahipseniz kendi kendinize oluşturabilirsiniz. Eğer yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz sadece 15 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz.

45 dakika yeterli

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için sadece 2 şeye ihtiyacınız var. İlk olarak yukarıda bahsedilen anahtar, diğeri ise ele geçirmek istediğiniz telefonla yalnız kalabileceğiniz "45 dakikalık" biz zaman dilimi. BrutePrint adı verilen bu saldırı basitleştirilmiş olarak anlatacak olursak. Parmak izi veritabanını kullanan bu saldırı, devre kartları sayesinde kurbanın telefonunda basit bir veri araştırması yaprak, telefonun kilidini açıyor.

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