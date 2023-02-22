Andy Boyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Boyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Boyle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Boyle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Boyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Boyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Boyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Boyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Boyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Boyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Boyle 7 Mart 1991 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Boyle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Boyle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andy Boyle'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Boyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Boyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Boyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Boyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında UCD U19

1 Temmuz 2009 yılında UCD

1 Ocak 2011 yılında Shelbourne

1 Ocak 2013 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2017 yılında Preston

30 Ocak 2018 yılında Doncaster Rov.

31 Mayıs 2018 yılında Preston

31 Ağustos 2018 yılında Dundee FC

1 Ocak 2019 yılında Preston

29 Ocak 2019 yılında Ross County

5 Mayıs 2019 yılında Preston

1 Temmuz 2019 yılında Dundalk FC

Andy Boyle kimdir

Andy Boyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Boyle şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cherry Orchard (-2006),
Crumlin United (2006-2008),
UCD (2008-2009)

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Andy Boyle nereli

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