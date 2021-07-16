Tüm dünyada Dart sporunun popüler figürlerinden Andy Fordham'ın ölümünün şoku yaşanıyor. Perşembe günü BDO tarafından Facebook sayfasında yayınlanan bir açıklama üzücü haberi doğruladı. Peki Andy Fordham kimdir? Andy Fordham kaç yaşında, neden vefat etti?

ANDY FORDHAM KİMDİR? ANDY FORDHAM KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?

Andy Fordham 1995'teki çıkışını takiben BDO dart pistinin en sevilen isimlerinden oldu. Lakeside'da 4 dünya şampiyonası yarı finali kaybettikten sonra 2004'te Mervyn King'e karşı 6-3'lük zaferle dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı yıl kasım ayında PDC Dünya Şampiyonu Phil Taylor ile yaptığı maçtan kendini iyi hissetmediği için çekildi. 2007'de maç öncesi felç geçirdi.

Alkol surunu olan Fordham, gerginliğini atmak için içtiğini söylüyordu.

Felcin ardından sağlığına odaklanan Fordham, yine ara sıra turnuvalara katıldı. 2015 Grand Slam of Darts'ta başarılı bir dönüş yaptı.

Andy Fordham'ın son yıllarda sağlık sorunları yaşamış, Mart 2020'de bağırsak ameliyatı geçirmiş, 2021 başında ise koronavirüse yakalanmıştı.