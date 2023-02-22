Andy Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Martin 22 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Martin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Martin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Martin'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andy Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında Newry City

Andy Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Martin şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.