Andy Mcgrory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Mcgrory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Mcgrory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Mcgrory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Mcgrory 15 Aralık 1991 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Andrew McGrory şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Mcgrory Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Mcgrory, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andy Mcgrory'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Mcgrory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Mcgrory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Mcgrory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Mcgrory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Glenavon

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

Andy Mcgrory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Mcgrory şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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