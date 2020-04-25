Andy Murray ile Rafael Nadal sanal ortamda yardım maçı yapacak

Yaşanan pandemi dönemi spor piyasasını da vurdu. Bu durgunluk dönemindeki ekonomik sıkıntılara destek olmak için iki yıldız raket sanal ortamda karşı karşıya gelecek.

Tenisin iki büyük ismi Andy Murray ile Rafael Nadal, hafta Madrid Açık turnuvasını sanal ortamda kendi evlerinde oynayacak.

Gael Monfils ve Dennis Shapovalov’un da oynayacağı turnuvada Johanna Konta da Victoria Azarenka’ya karşı mücadele edecek. Toplamda 32 raketin katılacağı etkinlik yardım amaçlı düzenleniyor. Turnuvanın kazananları corona salgını süresince maddi sorun yaşayan meslektaşlarına yardımcı olacak.

150 BİN LİRALIK ÖDÜL

Kazananlar 150 bin Euro değerindeki para ödülünün sahibi olacak. Profesyonel olmasına karşın klasmanda yüksek sıralamaya sahip olmayan tenisçiler spor organizasyonlarının düzenlenememesi sebebiyle zor günler yaşıyordu. Kazananlar istedikleri sporcuya yardımcı olabilecek.

Madrid Açık tenis takviminin köklü ayaklarından biri olarak her sene düzenleniyor. Bu yıl 1-10 Mayıs arasında düzenlenmesi planlanan organizasyon salgın sebebiyle iptal edilmişti. Profesyonel teniste pandemi sebebiyle, şu an için, bütün organizasyonlar 13 Temmuz’a kadar iptal edilmiş durumda.