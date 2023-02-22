Andy Okpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Okpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Okpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Okpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Okpe 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Okpe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. Andy Okpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Andy Okpe'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Okpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Okpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andy Okpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Okpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Inter Allies

1 Ekim 2021 yılında Remo Stars FC

Andy Okpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Okpe şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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