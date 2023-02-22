Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Ryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Ryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Ryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Ryan 29 Eylül 1994 tarihinde Drumchapel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Ryan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Ryan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Andy Ryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andy Ryan'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andy Ryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Ryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Ryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Ryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hamilton A. U20

1 Ocak 2012 yılında Hamilton Acad.

17 Ekim 2013 yılında Brechin City

17 Kasım 2013 yılında Hamilton Acad.

13 Ağustos 2015 yılında Arbroath

14 Kasım 2015 yılında Hamilton Acad.

7 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2016 yılında Forfar Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Airdrieonians

15 Ağustos 2017 yılında Dunfermline A.

9 Ocak 2020 yılında Airdrieonians

30 Nisan 2020 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2020 yılında Stirling

1 Temmuz 2021 yılında Hamilton Acad.

23 Ocak 2023 yılında Larne FC

Andy Ryan kimdir

Andy Ryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Ryan şuan Larne FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clydebank BC, Hamilton Academical FC (2005-2012)

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Andy Ryan nereli

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